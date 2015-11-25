Минск, 26 ноября, 2015, 01:29 — ИА Регнум. «Сегодня нам стало известно, что в январе планируется сокращение премий и надбавок для преподавательского состава. А с введением платных пересдач никакого процента преподаватели не получат. Информацию подтвердили преподаватели разных факультетов», — проинформировало 25 ноября сообщество #студентыпротив («движение небезразличных студентов») в соцсети «Вконтакте».

vk.com/studentsagainst

В своём обращении к преподавателям вузов сообщество констатировало, что размеры их зарплат являются показателем уважения к их труду. «Мы знаем, что многие преподаватели БГУ получают совсем небольшие деньги за свою работу. А некоторые еще и вынуждены заниматься бюрократической работой, исследованиями и участием в жизни факультетов. Мы считаем, что такое положение дел недопустимо. Труд преподавателей должен достойно оплачиваться, ведь обеспеченный преподаватель — это залог качественного преподавания. Это уверенность в том, что преподаватели будут думать о науке и обучении студентов, а не о том, как прожить еще месяц», — сказано в публикации.

«Мы призываем всех преподавателей БГУ и других университетов присоединяться к Маршу студентов. Мы призываем вас лояльно отнестись к тем студентам, что пропустят вашу пару из-за Марша. Мы призываем вас рассказать студентам о важности защиты своих прав и приходить на Марш вместе со студентами», — призвали организаторы акции.

«Ведь Университет — это в первую очередь союз преподавателей и студентов. Мы должны быть солидарны друг с другом, мы должны действовать сообща. Сегодня вы солидарны с нами, а завтра мы солидарны с вами, — констатировали авторы обращения. — Студенты! Не бойтесь разговаривать со своими преподавателями, 80% из них прекрасные люди. Расскажите им про марш, предложите им присоединиться к нему, обсудите с ними этот вопрос. Возможно, что вы найдёте в них опору и поддержку. Мы верим в преподавателей!».

Сообщество проинформировало также о возмущении ректора Белгосуниверситета Сергея Абламейко реакцией студентов на внедрение в «ведущем вузе страны» практики платных пересдач предметов — соответствующее решение назначенный Александром Лукашенко ректор подписал 12 ноября и вступает оно в действие с 1 января 2016 года. Накануне, 1 ноября студенты собрали более 2,5 тыс подписей противников платных пересдач зачётов и экзаменов, передав петицию в ректорат БГУ и Минобраз.

Разбирая ответ ректора, опубликованный на сайте вуза и в госСМИ, сообщество констатировало лживые утверждения Абламейко. В частности, сказано в публикации, «развитая система органов студенческого самоуправления» в БГУ — фикция, которая «никак не представляет наши интересы и не способна влиять на ситуацию». Опрос мнения студентов об их отношении к платным пересдачам был проведён администрацией БГУ после принятого решения, констатировало сообщество, отметив также, что «на встрече 95% студентов выступали против платных пересдач». Эти и другие утверждения в публикации Абламейко были опровергнуты по пунктам и сопровождены рисунком с подписью «да вы, товарищ, лицемер».

Борьбу студентов Белоруссии за свои права поддержал «Европейский студенческий союз» (ESU), который в опубликованном 20 ноября на своём сайте заявлении «решительно осудил нарушение академических свобод» и призвал «прекратить все формы репрессий в отношении студентов». ESU констатировал, что БГУ остался одним из немногих белорусских вузов, где пока нет сборов за пересдачи, отметив, что успех борьбы в данном вузе воодушевит студентов из других вузов постсоветской республики.

«ESU призывает белорусские власти и руководство высших учебных заведений, включая Белгосуниверситет, остановить нарушение академических свобод и угнетение студентов. Белоруссия должна следовать основным ценностям «Европейского пространства высшего образования», включая гарантии академической свободы во всех её аспектах», — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии, декларируя построение «государства для народа» последовательно проводят коммерциализацию социальной сферы. Всё больше услуг в учреждениях здравоохранения становится платными, высшее образование постсоветской республики давно стало преимущественно платным. Александр Лукашенко инициировал отмену льгот студентам, школьникам и другим категориям населения, утверждая, что именно так должен выглядеть «рыночный социализм».