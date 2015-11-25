Москва, 26 ноября, 2015, 01:16 — ИА Регнум. Абсолютное большинство российских авиаперевозчиков отказалось от перелётов через территорию Украины задолго до решения Киева о закрытии своего воздушного пространства для российской авиации. Об этом говорится в комментарии, распространённом 25 ноября пресс-службой Федерального агентства воздушного транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«После катастрофы под Донецком абсолютное большинство российских авиакомпаний отказалось в целях безопасности от выполнения транзитных полетов через воздушное пространство Украины. До последнего времени незначительная часть отечественных перевозчиков выполняла по необходимости транзитные перелеты через территорию сопредельного государства», — сообщают в Росавиации.

В ведомстве подчёркивают, что «запрет, введенный Украиной, малоактуален для отечественной гражданской авиации и очередной раз подтверждает совершенно деструктивную позицию киевских властей в вопросах воздушного сообщения».

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 25 ноября сообщил о «запрете всех транзитных пролётов для всех российских авиакомпаний через авиационное пространство Украины». «Правительство даёт поручение «Украэроруху» сообщить Российской Федерации о том, что российские авиакомпании и российские самолёты больше не имеют права использовать украинское воздушное пространство», — сказал премьер.

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