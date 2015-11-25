Берлин, 26 ноября, 2015, 00:38 — ИА Регнум. В Минобороны Германии считают, что российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС над территорией Сирии после кратковременного нарушения им воздушного пространства Турции. Об этом сообщает издание Bild, в распоряжении которого оказался аналитический доклад германского оборонного ведомства, подготовленный для командования НАТО.

politonline.ru СУ24

По информации германской стороны, Су-24 следовал параллельно турецкой границы на удалении примерно 10−15 километров, после чего совершил манёвр, который привёл к кратковременному вторжению в воздушное пространство Турции на глубину 2−4 километров, продолжавшемуся порядка 17 секунд. В документе отмечается, что эти данные подтверждаются также американскими источниками.

В Минобороны Германии также полагают, что нарушение турецкой границы произошло случайно, поскольку не могло быть в интересах российской стороны. Подобные намеренные действия противоречили бы усилиям России по формированию всеобщей антитеррористической коалиции и грозили бы ослаблением укрепившихся в последнее время политических позиций Москвы, говорится в докладе.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что в Белом доме также склоняются к версии о том, что российский самолёт совершил кратковременный заход в воздушное пространство Турции, а удар по нему был нанесён, когда он уже покинул воздушные границы страны. Как уточнил собеседник агентства, соответствующие выводы сделаны на основе зафиксированного теплового следа от бомбардировщика.

Как передавало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

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