Уфа, 25 ноября, 2015, 23:39 — ИА Регнум. Подписание в Уфе главой Башкирии Рустэмом Хамитовым и духовными лидерами традиционных конфессий соглашения о социальном партнёрстве может послужить укреплению межконфессионального взаимодействия и противодействию религиозному экстремизму. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, подобное сотрудничество носит не только имиджевый, но и мобилизационный характер.

haber7.com В мечети

О намерении подписать соглашение говорилось еще в августе 2015 года, планировалось, что оно будет подписано в конце сентября, но по техническим причинам сроки подписания сдвигались.

Под соглашением о социальном партнёрстве поставили свои подписи глава региона, председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, главный раввин Башкирии Дан Кричевский, председатель Духовного управления мусульман Башкирии, муфтий Нурмухамет Нигматуллин, председатель регионального духовного управления мусульман в составе ЦДУМ России, муфтий Мухаммад Таджуддинов, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.

Документ предполагает дальнейшее углубление социального партнерства органов государственной власти, местного самоуправления и традиционных конфессий в сфере укрепления духовно-нравственных основ общества, развития образования, культуры, здравоохранения, социального служения и благотворительности, поддержания социально-политической стабильности, профилактики и противодействия проявлениям экстремизма на религиозной почве.

«Наша главная задача — укрепить таким открытым государственно-конфессиональным диалогом согласие и нравственные основы общественной жизни, социальную стабильность в республике, — отметил глава республики Рустэм Хамитов. — История России, как и история Башкирии, есть замечательный пример того, как взаимообогащение разных религий, культур может сочетаться с бережным отношением к самобытности каждой из них».

Как подчеркнул Хамитов, с конфликтами, связанными с обострением межнациональных и межрелигиозных противоречий, сегодня столкнулись страны Европы, Ближнего Востока, человечество оказалось лицом к лицу с жёсткой, варварской силой в лице международного терроризм, и многое зависит от активной позиции духовных лидеров.

В пресс-службе главы региона заявили об уникальности подобного соглашения.

«Насколько мне известно, это первый для России документ такого уровня, — рассказал ИА REGNUM пресс-секретарь руководителя республики Артём Валиев. — Не исключено, что этим положительным опытом воспользуются и другие субъекты РФ».

Как считает политолог, эксперт Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов Ильдр Габдрафиков, подписание соглашения рассчитано на столько на внутреннюю, сколько на внешнюю аудиторию.

«Документ имеет больше символическое, я бы даже сказал, имиджевое значение, — отметил эксперт. — В Башкирии и без данного соглашения имеется полное взаимопонимание между лидерами конфессий, его подписавших. Но в условиях резкого обострения международных отношений и геополитического противоборства на Ближнем Востоке не будет лишним еще раз продемонстрировать всему миру, что многоконфессиональная республика является территорией мира и согласия».

По мнению эксперта, подписание соглашения будет в какой-то мере удерживать лидеров от эпатажных заявлений, которые они иногда допускают. (Имелось в виду недавнее шутливое высказывания верховного муфтия Талгата Таджуддина относительно присоединения Израиля и Сирии).

Политолог Кирилл Зотов полагает, что соглашение носит «не только публично-демонстративный, но и мобилизующий характер».

«Публичная встреча руководителя региона с представителями основных религий, де-факто, означает введение религиозных деятелей в сферу ответственности за дела, творящиеся в регионе, — уверен политолог. — Фактически это означает, что полномочия религиозных деятелей, как и внимание к ним со стороны общественности и региональных элит, возрастают, возрастает при этом и ответственность».

«Учитывая геополитическую напряженность в мире и военное вмешательство России в сирийский конфликт, кратно возрастают угрозы игилизации регионов России, в том числе и приволжских, — подчеркнул эксперт. — Запрещенная в России экстремистская группировка Исламское государство (ИГ) — это, как известно, структура с сетевой формой организации. Она сильна не только контролируемыми территориями части Сирии и Ирака, но и своим медийным влиянием на общественное сознание. Проблема борьбы с ИГ, даже чисто тактически, лежит не только (и даже не столько) в плоскости антитеррористической деятельности силовиков, которые могут бороться только со следствием, а не с причиной фактора ИГ. Важно, чтобы армия симпатизирующих ИГ сократилась, для чего необходимо, чтобы мусульманские духовные лидеры публично осудили экстиримстов и начали с ним бороться».

Тему ИГ в связи с подписанием соглашения подняли и отдельные представители русской общественности.

«Будем надеяться, что члены совета по государственно-межконфессиональным отношениям при главе Башкирии и республиканские СМИ будут более объективно подходить к освещению редких для региона межконфессиональных конфликтов и не лебезить во имя толерантности перед сомнительными личностями, — выразили свое мнение русские активисты из города Кумертау. — Мы помним, когда из-за конфликта, в котором равное участие приняли обе стороны, в Кумертау 22 мая 2014 года состоялась встреча чиновников и руководства совета по государственно-межконфессиональным отношениям с русской общественностью и членами общины «Нур Ислам», которую представлял Дамир Тулиганов. Чиновники расшаркивались и подобострастно извинялись перед Тулигановым, и даже не подумали извиниться перед сельским учителем, народным скульптором Владимиром Пивоваровым. Тогда башкирские СМИ поспешили охарактеризовать Тулиганова как миротворца, а русской общественности посоветовали у него учиться «культуре диалога». Теперь Тулиганов воюет за ИГ».

Как ранее писало ИА REGNUM, в ночь на 9 мая 2014 года возле деревни Лена Куюргазинского района Башкирии произошел случай вандализма — неизвестные спилили Поклонный крест и деревянную статую «Труженица тыла», установленную Владимиром Пивоваровым в 2000 году в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перед актом вандализма сноса памятника от скульптора добивались «неизвестные бородачи», которые в последствие оказались членами «Нур Ислам». В июле 2015 года Дамир Тулиганов уехал воевать на стороне ИГ.

«Как подсчитало издание «Уфа-пресс», из 2,7 тыс. выходцев из России, воюющих на стороне ИГ, более 10% могут являться уроженцами Башкирии. Поэтому вопрос ответственности духовных лидеров за умонастроения в религиозных общинах стоит как никогда остро», — резюмировали общественники.