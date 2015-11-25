Санкт-Петербург, 25 ноября, 2015, 23:33 — ИА Регнум. Самым эпатажным из них могло стать «выступление» исполнителя Стаса Барецкого. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, он собирался поджечь турецкий ковер у дверей дипломатического представительства. Тем не менее по неизвестной причине планы Барецкому пришлось изменить. Тогда он решил разорвать зубами жестяную банку турецкого пива Efes. Однако в магазинах напитка в такой таре не оказалось, и ему пришлось довольствоваться пивом других марок. Он разорвал зубами две банки, а бутылку Efes он просто раскупорил и вылил на асфальт перед зданием консульства. Барецкий заявил, что не ожидал от Турции «такой подлости», что многократно отдыхал в этой стране, но ему там никогда не нравилось. Россиян он призвал ездить в отпуска в Сочи и Крым.

moy-dom-v-turcii.ru Турецкое Консульство в Санкт Петербурге.

Накануне поздно вечером стихийный пикет у консульства устроили представители «Партии Великое Отечество». Скорее всего, в тот момент консульство еще пустовало. Пятеро активистов держали в руках плакаты с надписями: «Член НАТО — пособник террористов» и «Готовься, Турция». Кроме того, пикетчики цитировали президента РФ Владимира Путина о том, что действия турецких военных — это «удар в спину». Отметим, что участники акции заявили, что не хотят войны с Турцией, однако Россия обязана «ответить симметрично».

Партия «Родина» также вышла с плакатами к дипмиссии. Члены партии требовали возложить на Турцию ответственность за последние теракты, а также протестовали против «пособничества правительства Турции мировым террористам», в частности ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации).

Около 15 человек некоторое время пикетировали турецкое консульство. Никто из них не был задержан, хотя сотрудники полиции присутствовали на месте событий. Активисты «Родины» призвали россиян «проявить высокую гражданскую ответственность и воздержаться от туристических поездок в Турцию, деньги от которых идут на поддержку терроризма».

Отметим, петербургские активисты вели себя менее радикально, чем столичные. Сегодня московские СМИ сообщили, что неизвестные выбили стекла в посольстве Турции и измазали здание краской. Кроме того, в Ульяновске группа мужчин сорвала флаг Турции с крыши завода Efes и водрузила туда флаг ВДВ.