Москва, 25 ноября, 2015, 22:14 — ИА Регнум. Московские армейцы хорошо подготовились к игре с немецким «Вольсбургом», провели его так, как планировали, имекли преимущество, но не реализовали свои моменты, а не забиваешь ты — забивают тебе. Счёт матча 0:2.

goodfon.ru Футбол

Голы в ворота ЦСКА забил вышедший на замену Андре Шюрле на 67-й и 88-й минутах, правдам первый гол записан на Игоря Акинфеева, продлившего таким образом свою «небезголевую» серию до совершенно невероятного значения в 36 игр.

Если сегодня ПСВ не выиграет сегодня у «Манчестер Юнайтед», то ЦСКА будет решать вопрос о выходе в Лигу Европы в очном противостоянии с ними в последнем матче группового турнира.