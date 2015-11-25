Белореченск, Краснодарский край, 25 ноября, 2015, 21:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае по факту избиения семи несовершеннолетних воспитанников Белореченской воспитательной колонии сотрудниками учреждения возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

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Уточняется, что один из подростков 1999 года рождения от побоев скончался, шестеро несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Дело в отношении сотрудников колонии возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В пресс-службе отметили, что в отношении исполняющего обязанности начальника колонии возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти).

Прокуратура края также внесла на имя главы краевого УФСИН представление о привлечении сотрудников колонии и УФСИН к «дисциплинарной ответственности».