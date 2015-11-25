Анкара, 25 ноября, 2015, 20:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров-стран «Большой двадцатки» в Анталье мог заручиться поддержкой по вопросу уничтожения российского самолёта на границе с Сирией президента США Барака Обамы, сообщает турецкий портал Haber Diyarbakır.

tccb.gov.tr Барак Обама и Реджеп Тайип Эрдоган

Разрешения сбить российский самолет Эрдоган попросил во время личной встречи с Обамой. Издание уточняет, что эта акция была тщательно спланирована после санкции президента США. Отмечается, что турецкие летчики сами неоднократно нарушали воздушное пространство Сирии.

Издание Mepanorama со ссылкой на источники, близкие к администрации президента сообщает, что Эрдогана беспокоили авиаудары ВКС РФ по нефтяной инфраструктуре террористической группировки «Исламское государство». «Нет секрета в том, что Турция — это главный импортёр контрабандной нефти по заниженным ценам с территорий, которые контролируются ИГ, — пишет Mepanorama.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий истребитель F16 сбил российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на самолет ВКС РФ «ударом в спину» и «пособничеством терроризму».

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Штурман Су-24 сообщил об отсутствии предупреждений со стороны ВВС Турции

Анкара утверждает, что самолет вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что Cу-24 находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.