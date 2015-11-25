Санкт-Петербург, 25 ноября, 2015, 20:16 — ИА Регнум. Вопрос о комплексном обследовании полигона «Красный Бор» включен в Программу приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия» на 2014−2020 годы. Как сообщает сегодня, 25 ноября, корреспондент ИА REGNUM, данное предложение внесла ведущий геолог государственного геологического унитарного предприятия «Минерал» Ольга Томилина в ходе прошедшей в Петербурге встречи петербургских специалистов в области экологии и геологии с коллегами из Геологической службы Финляндии и администрации города Лахти.

wp.com Полигон «Красный бор»

Томилина рассказала финским коллегам о критическом состоянии полигона и сообщила, что обследование, которое планируют проводить петербургские власти, может оказаться недостаточным.

«В предложенной программе сказано, что в зону опробования войдет приграничная к полигону территория расстоянием всего в один квадратный километр. Но загрязняющие вещества могут распространяться много дальше. Мы предлагаем в рамках сотрудничества с финскими специалистами провести эколого-геохимическое обследование около 65 кв. километров, соседствующих с опасным объектом», — пояснила Ольга Томилина.

Представители Геологической службы Финляндии признали необходимость исследовательской работы. «Опыта таких исследований в Финляндии нет, так как нет подобных объектов. Но мы будем искать специалистов в наших технических университетах, которые согласятся стать экспертами и провести исследование «Красного Бора» на базе своего учреждения», — заявил Петри Линтинен, программный директор Геологической службы Финляндии.

Результаты поиска исследовательской команды будут озвучены на следующем совещании исполнителей Программы приграничного сотрудничества в марте 2016 года.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленобласти и является хранилищем для токсичных промышленных отходов. С 1993 года объект внесен в список «горячих точек» Хельсинской комиссии по защите морской среды Балтийского моря. В случае проникновения в подземные воды отходы «Красного Бора» могут попасть в Неву, а потом и в Финский залив.

Для устранения этой многолетней угрозы при правительстве Петербурга этой осенью создан оперативный штаб, который занимается устранением ошибок содержания полигона и выполнением программы комплексного обследования территории.