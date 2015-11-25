Москва, 26 ноября, 2015, 00:40 — ИА Регнум.



soccer-rules.net Футбол

Группа A

«Мальмё» — ПСЖ 0:5

«Шахтёр» — «Реал» (Мадрид) 3:4

Группа B

ЦСКА — «Вольфсбург» 0:2

«Манчестер Юнайтед» — ПСВ 0:0

Группа C

«Астана» — «Бенфмка» 2:2

«Атлетико» — «Галатасарай» 2:0

Группа D

«Ювентус» — «Манчестер Сити» 1:0

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Севилья» 4:1

Игры, сыгранные 24 ноября

Группа E

БАТЭ — «Байер» 1:1

«Барселона» — «Рома» 6:1

Группа F

«Арсенал» — «Динамо» (Загреб) 3:0

«Бавария» — «Олимпиакос» 4:0

Группа G

«Порту» — «Динамо» (Киев) 0:2

«Маккаби» (Тель-Авив) — «Челси» 0:4

Группа H

«Зенит» — «Валенсия» 2:0

«Лион» — «Гент» 1:2

И теперь ЦСКА надо выигрывать у ПСВ в гостях.

Положение команд в групповом турнире Лиги Чемпионов можно посмотреть здесь и ещё здесь.