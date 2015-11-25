Москва, 26 ноября, 2015, 00:40 — ИА Регнум.

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Футбол

Группа A

  • «Мальмё» — ПСЖ 0:5
  • «Шахтёр» — «Реал» (Мадрид) 3:4

Группа B

  • ЦСКА — «Вольфсбург» 0:2
  • «Манчестер Юнайтед» — ПСВ 0:0

Группа C

  • «Астана» — «Бенфмка» 2:2
  • «Атлетико» — «Галатасарай» 2:0

Группа D

  • «Ювентус» — «Манчестер Сити» 1:0
  • «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Севилья» 4:1

Игры, сыгранные 24 ноября

Группа E

  • БАТЭ — «Байер» 1:1
  • «Барселона» — «Рома» 6:1

Группа F

  • «Арсенал» — «Динамо» (Загреб) 3:0
  • «Бавария» — «Олимпиакос» 4:0

Группа G

  • «Порту» — «Динамо» (Киев) 0:2
  • «Маккаби» (Тель-Авив) — «Челси» 0:4

Группа H

  • «Зенит» — «Валенсия» 2:0
  • «Лион» — «Гент» 1:2

И теперь ЦСКА надо выигрывать у ПСВ в гостях.

Положение команд в групповом турнире Лиги Чемпионов можно посмотреть здесь и ещё здесь.