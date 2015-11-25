Лига Чемпионов: сыгран предпоследний тур и многое уже ясно
Москва, 26 ноября, 2015, 00:40 — ИА Регнум.
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Футбол
Группа A
- «Мальмё» — ПСЖ 0:5
- «Шахтёр» — «Реал» (Мадрид) 3:4
Группа B
- ЦСКА — «Вольфсбург» 0:2
- «Манчестер Юнайтед» — ПСВ 0:0
Группа C
- «Астана» — «Бенфмка» 2:2
- «Атлетико» — «Галатасарай» 2:0
Группа D
- «Ювентус» — «Манчестер Сити» 1:0
- «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Севилья» 4:1
Игры, сыгранные 24 ноября
Группа E
- БАТЭ — «Байер» 1:1
- «Барселона» — «Рома» 6:1
Группа F
- «Арсенал» — «Динамо» (Загреб) 3:0
- «Бавария» — «Олимпиакос» 4:0
Группа G
- «Порту» — «Динамо» (Киев) 0:2
- «Маккаби» (Тель-Авив) — «Челси» 0:4
Группа H
- «Зенит» — «Валенсия» 2:0
- «Лион» — «Гент» 1:2
И теперь ЦСКА надо выигрывать у ПСВ в гостях.
Положение команд в групповом турнире Лиги Чемпионов можно посмотреть здесь и ещё здесь.