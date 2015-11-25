Рига, 25 ноября, 2015, 19:10 — ИА Регнум. Латвийская парламентская комиссия по бюджету и финансам одобрила предложение о выделении в 2016 году 71 000 евро для проведения конкурса на создание передач на русском языке на коммерческих радиостанциях Латгале, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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Эти средства будут выделены Национальному совету по электронным СМИ. Кроме того, комиссия поддержала выделение 50 000 евро для работы второго корреспондента Латвийского радио в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший министр обороны и иностранных дел, а ныне депутат Европарламента Артис Пабрикс (Единство) заявил, что Европейский союз, а особенно страны Прибалтики нуждаются в сильных СМИ на русском языке. «СМИ являются элементом и силовых структур», — сказал депутат.

Пабрикс привел в пример Эстонию, которая в сотрудничестве с Германией и Данией планирует выпускать совместные программы и обучать журналистов. В то же время он призвал думать более масштабно и принимать законы, которые запрещали бы «неправильным» СМИ регистрироваться, например, в Лондоне. «Это та сфера, где ЕС мог бы двигаться вперед», — подчеркнул депутат.