Латвия запустит радиопередачи на русском языке
Рига, 25 ноября, 2015, 19:10 — ИА Регнум. Латвийская парламентская комиссия по бюджету и финансам одобрила предложение о выделении в 2016 году 71 000 евро для проведения конкурса на создание передач на русском языке на коммерческих радиостанциях Латгале, сообщает портал Rus.delfi.lv.
Эти средства будут выделены Национальному совету по электронным СМИ. Кроме того, комиссия поддержала выделение 50 000 евро для работы второго корреспондента Латвийского радио в Брюсселе.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший министр обороны и иностранных дел, а ныне депутат Европарламента Артис Пабрикс (Единство) заявил, что Европейский союз, а особенно страны Прибалтики нуждаются в сильных СМИ на русском языке. «СМИ являются элементом и силовых структур», — сказал депутат.
Пабрикс привел в пример Эстонию, которая в сотрудничестве с Германией и Данией планирует выпускать совместные программы и обучать журналистов. В то же время он призвал думать более масштабно и принимать законы, которые запрещали бы «неправильным» СМИ регистрироваться, например, в Лондоне. «Это та сфера, где ЕС мог бы двигаться вперед», — подчеркнул депутат.