Мурманск, 25 ноября, 2015, 19:05 — ИА Регнум. Центр кондиционирования и долговременного хранения РАО в отделении Сайда губа СЗЦ «СевРАО» заработает на полную мощность в будущем году. Об этом на открытии Центра, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил директор филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО») Валерий Пантелеев.

Директор филиала федерального государственного унитарного предприятия “Предприятие по обращению с радиоактивными отходами “РосРАО” (СЗЦ “СевРАО”) Валерий Пантелеев

«Действительно, строительство закончено, цех введён в эксплуатацию, в течение года будем отрабатывать технологии, — заявил Пантелеев. — я думаю, что на следующий год, в 16-ом году, мы выйдем на полную мощность. Это порядка 5 тысяч с лишним кубометров в год переработки твёрдых радиоактивных отходов и дальнейшее размещение их на хранение».

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам специалистов, открывшийся в Мурманской области Центр кондиционирования и долговременного хранения РАО будет существовать ближайшие 100 лет. По словам генподрядчика строительства объекта, с появлением Центра на Северо-Западе можно будет собрать порядка 700−750 тысяч кубометров радиоактивных отходов (РАО), что, в свою очередь, позволит «очистить» от них всю территорию региона.

Инфраструктура для безопасного долговременного хранения отсеков утилизированных атомных подводных лодок (АПЛ) в Сайда-Губе была создана в результате совместной программы Германии и России по утилизации АПЛ в рамках «Глобального партнёрства».

Добавим, с вводом в эксплуатацию Центра кондиционирования и долговременного хранения РАО в регионе создан полный цикл обращения с РАО.