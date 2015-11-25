Мурманск, 25 ноября, 2015, 18:58 — ИА Регнум. В Мурманской области, в отделении Сайда губа СЗЦ «СевРАО» открылся Центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, этот объект создавался в рамках проекта, который стартовал в 2003 году. Фактически к работам по возведению приступили год спустя, пояснил представитель «Курчатовского института» Анатолий Варнавин.

Центр долговременного хранения РАО

«Этот объект является уникальным с точки зрения и инженерной, и технологической, — сообщил Варнавин. — Кроме того, этот объект является единственным не только в России, но и в мире — по своему назначению. Здесь одновременно расположены два элемента, это элемент долговременного хранения реакторных отсеков, ядерных энергетических установок надводных кораблей, атомного флота, имеется в виду ледокольного и упаковок судов атомного технологического обеспечения. Всего имеется 175 металлических конструкций для размещения этих объектов. Это одна часть объекта. Вторая часть этого комплекса — это Центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов».

Время существования Центра, по словам Варнавина, 100 лет. Время наполнения — 30 лет.

«Его вместимость радиоактивных отходов — 92 тысячи метров кубических, но это уже кондиционированных. Следовательно, с Северо-западного региона можно собрать порядка 700−750 тысяч кубометров радиоактивных отходов», — объяснил Варнавин.

«Ещё можно сказать об этом объекте то, что он является элементом, который будет серьёзно влиять на дальнейшее определение радиационной безопасности на Северо-Западе, — заметил учёный. — Потому что в результате его работы практически всё, что есть на Северо-Западе, будет очищено».

Напомним, инфраструктура для безопасного долговременного хранения отсеков утилизированных АПЛ в Сайда-Губе была создана в результате совместной программы Германии и России по утилизации атомных подводных лодок (АПЛ) в рамках «Глобального партнёрства». Как сообщало ИА REGNUM, с вводом в эксплуатацию Центра кондиционирования и долговременного хранения РАО будет создан полный цикл обращения с РАО.

Напомним, в Архангельской области планируют построить пункт приповерхстностного захоронения радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов. Место уже выбрано. Это архипелаг Новая Земля. Планируется, что именно здесь будут ликвидировать радиоактивные отходы со всего Северо-Западного федерального округа.