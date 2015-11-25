Москва, 25 ноября, 2015, 18:46 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Турции не предупреждали экипаж российского бомбардировщика Cу-24 о приближении к границе и планируемой атаке. Об этом заявил в среду, 25 ноября, выживший штурман сбитого самолета ВКС РФ Константин Мурахтин.

f-16.net F-16 ВВС Турции

«На самом деле никаких предупреждений не было, — говорит капитан ВКС России. — Ни по радиообмену, ни визуально. Вообще не было контакта. Поэтому мы заходили на боевой курс в штатном режиме», пишет «Коммерсантъ».

По его мнению, если бы турецкий истребитель F-16 действительно хотел бы их предупредить, то мог бы показать себя, встав на параллельный курс, а этого не произошло.

«Да и ракета пришла в хвост нашего самолета внезапно, — добавил Мурахтин. — Мы даже визуально ее не наблюдали, чтобы успеть сделать противоракетный маневр».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

Анкара утверждает, что самолет вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что Cу-24 находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.

Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на самолет ВКС РФ «ударом в спину» и «пособничеством терроризму».