Москва, 25 ноября, 2015, 18:45 — ИА Регнум. За отрицание факта геноцида армян предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы до 5 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и зампред Госдумы от «Справедливой России» Николай Левичев.

Государственная Дума РФ

Парламентарии предлагают наказывать за отрицание геноцида армян штрафом в размере до 300 тыс рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если же преступление совершено с использованием служебного положения или СМИ, за него предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тыс до 500 тыс рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Вопрос признания или непризнания геноцида армян — не просто вопрос истории. Это — вопрос совести, нравственности и морали. Это — вопрос отношения к чудовищному преступлению, которое нельзя забывать и прощать. Полтора миллиона армян было уничтожено физически или депортировано, и этот факт мы не дадим вычеркнуть из истории, как бы этого не хотели нынешние турецкие власти», — считают авторы законопроекта.

Ранее Миронов отметил, что этот законопроект будет «хорошим ушатом холодной воды на тех, кто, забывая собственную историю, когда невинных людей уничтожали, пытается привносить элементы прошлого в настоящее». Миронов напрямую связал внесение законопроекта с ситуацией вокруг российского бомбардировщика Су-24, сбитого Турцией 24 ноября.