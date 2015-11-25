Ереван, 25 ноября, 2015, 18:06 — ИА Регнум. У обезвреженной в Ереване организованной преступной группировки обнаружен арсенал различного типа вооружений. Опубликовано также видео ночного штурма дома, где располагалась группировка.

Photolure При задержании преступной группы

Как сообщает Служба национальной безопасности Армении, которая вела дело по раскрытию и обезвреживанию группировки, организатором и руководителем группировки является гражданин Армении Артур Валерьевич Варданян, 1981 г.р. Согласно СНБ, он с 1997 года проживал в Испании, а в Армению вернулся в 2015 году, и с апреля с.г. с целью совершения на территории Армении тяжких и особо тяжких преступлений организовал группу. В последнюю были вовлечены 19 лиц из различных регионов Армении, в том числе 4 женщины.

C целью совершения преступных намерений организованная группа незаконно приобретала оружие и боеприпасы, которые хранила в арендованном в Ереване, по адресу 9-я улица Норка, доме 78. Отмечается, что по данному адресу члены группы проводили встречи и планировали свои преступные намерения.

Сегодня, 25 ноября, в ходе организованного совместно с Полицией РА обыска в арендованном доме было обнаружено различного вида стрелковое оружие, гранаты, гранатометы, взрывчатые вещества и оборудование, патроны. В частности, 6 автоматов «АК-74», 4 — «АКМ» (один с глушителем), пистолет «ТТ», по одному гладкоствольному и пневматическому ружью, 5261 патронов различного типа, 2 взрывных устройства, 1 взрыватель, противотанковая осколочная мина «МОН 50», 1200 граммов «тротила», 50 граммов «пластида», 11 гранат «Ф1», 46 гранат «РГ», 3 гранаты «РГД-5», 2 противотанковых гранатомета, 20 патронников к стрелковому оружию.

Кроме того, было обнаружено вспомогательное военное оборудование, карты городов Ереван и Гюмри с пометками, свидетельствующая о планировании тяжких преступлений литература. По факту Следственным управлением СНБ возбуждено уголовное дело по признакам по 1-й и 2-й частям статьи 223 (Создание преступного сообщества или участие в преступном сообществе) и 3-й части 235 статьи (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Руководитель и члены группировки арестованы.

По некоторым данным, обезвреженная группировка имеет отношение к одной из политических партий. Вероятнее всего речь идет о так называемом, общественном фронте спасения «Новая Армения», который ранее объявил, что «начинает процесс устранения режима». Как ранее сообщало ИА REGNUM, такое заявление 21 октября сделал лидер движения «Учредительный парламент», глава единого штаба Жирайр Сефилян.

Фронт «Новая Армения» в свою очередь опровергл информацию о своей причастности к вооруженной группировке. В заявлении общественной организации говорится, что информацию о ее причастности к незаконным действиям распространяют власти с целью ее дискредитации.