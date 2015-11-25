Калуга, 25 ноября, 2015, 17:54 — ИА Регнум. Сегодня, 25 ноября, заседание президиума Госсовета Российской Федерации под председательством президента России Владимира Путина состоялось в Нижнем Тагиле Свердловской области. Обсуждалась реализация государственной политики в сфере импортозамещения в российских регионах. Доклад по основной теме представил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Фото: официальный сайт президента России

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, свое мнение и предложения по развитию сферы импортозамещения высказал калужский губернатор Анатолий Артамонов, который выступил от имени рабочей группы Госсовета РФ по импортозамещению в промышленности, председателем которой является.

В первую очередь Артамонов обратил внимание на необходимость совершенствования государственной кредитно-денежной и налоговой политики с целью повышения доступности финансовых ресурсов для бизнеса, работающего в реальном секторе экономики. В качестве примера Анатолий Артамонов привел ситуацию в Калужском регионе.

«При сохранении спроса на банковские заимствования объём кредитования малых и средних предприятий сократился в Калужской области, например, в этом году на 30%. А среди опрошенных руководителей крупных промышленных предприятий половина считает недоступные кредиты препятствием для расширения производства и создания новой продукции. Такая же ситуация — где-то хуже, где-то лучше — и в других регионах», — заметил калужский губернатор. В этой связи он предложил расширить возможности для поддержки бизнес-сообщества, существующие у Фонда развития промышленности и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

В своем выступлении Анатолий Артамонов также высказался за необходимость сохранения объемов госгарантий для бизнеса на проектное финансирование. Он выразил поддержку инициативе правительства РФ о предоставлении налоговых льгот для вновь создаваемых промышленных предприятий в рамках специнвестконтрактов. При этом глава Калужского региона предложил Минфину России рассмотреть возможность исключения недополученных средств из общей суммы налоговых поступлений, «которые учитываются при расчетах бюджетной обеспеченности хотя бы в тех случаях, когда этот показатель используется». Данная инициатива была поддержана министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым.

В продолжение темы Анатолий Артамонов также предложил установить пониженную ставку налога на добавленную стоимость в размере 10% на товары, производимые для замещения критических видов продукции, и предоставить бизнесу гарантии на период окупаемости проектов. Вместе с тем он подчеркнул, что принимаемые решения не должны ухудшать условия работы иностранных инвесторов в России.

В выступлении главы Калужского региона речь также шла о важности использования для импортозамещения имеющихся в стране производственных мощностей, приобретенных в последние годы за рубежом. По мнению Анатолия Артамонова, «сконцентрировав подобные мощности в специализированных технологических центрах и обеспечив их стопроцентную круглосуточную загрузку, можно было бы сэкономить немалые финансовые ресурсы и опять же повысить конкурентоспособность экономики. Причём для этого вовсе не нужно стаскивать оборудование под одну крышу. Достаточно и формального решения на уровне корпорации или объединения», — заметил калужский губернатор.

По его словам, ряд регионов, в том числе и Калужская область, имеют успешные примеры работы по подобной схеме — контрактного производства: «Им, как правило, не требуется финансовая поддержка, главное — обеспечить устойчивый спрос на их продукцию и услуги, в том числе за счёт преференций при размещении государственных заказов».

Кроме того, Анатолий Артамонов предложил сформировать систему критериев по ограничению допуска иностранных товаров к госзакупкам, а госкомпании обязать при приобретении импортных комплектующих запрашивать у уполномоченного органа заключение об отсутствии их аналогов в России. Также, по мнению губернатора Калужской области, целесообразно внести в законодательство поправки, которые обяжут госкомпании включать в положение о закупках упрощенный порядок заключения контрактов с производителями.

Анализируя текущую ситуацию в экономике, глава Калужского региона отметил важным в данный период снизить давление на деловую среду со стороны контрольно-надзорных органов: «Нельзя, чтобы под предлогом непримиримой борьбы с нарушениями закона их работа переводилась в плоскость бесконечных проверок и разбирательств и становилась тормозом в решении важных экономических и социальных задач, — подчеркнул он. — Надзорные и контролирующие органы на местах должны находить разумный баланс между соблюдением ведомственных интересов и предоставлением возможности честным, активным людям работать на благо общества».

В своем выступлении Анатолий Артамонов обратил внимание участников заседания на необходимость решения других важных вопросов. Поддерживая обращение президента России Владимира Путина к главам субъектов с просьбой уделять особое внимание развитию профессионального образования, глава Калужского региона предложил увеличить в профильных учебных учреждениях количество бюджетных мест для подготовки магистров по инженерным специальностям. Он также высказался за совершенствование инструментов государственной поддержки отечественных производителей, добившихся конкурентоспособности на глобальном рынке, и стимулирование начинающих экспортеров путем снижения издержек по продвижению высококачественной российской продукции на зарубежные рынки.

В завершение выступления Анатолий Артамонов предложил в целях более эффективного решения задач импортозамещения на местах повысить заинтересованность регионов в самостоятельном экономическом развитии, а также создать на федеральном уровне единый центр управления всеми процессами в данной сфере.