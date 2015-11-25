Тамбов, 25 ноября, 2015, 17:45 — ИА Регнум. Тамбовская некоммерческая организация «Доброе сердце», которая занимается проблемой безнадзорных животных, вышла в финал национальной премии «Гражданская инициатива-2015», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

tambov.gov.ru Приют для животных

По итогам голосования в номинации «Зеленая планета», где представлены гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных, организация «Доброе сердце» заняла второе место. Тамбовских зоозащитников обошел проект сохранения природного наследия Байкальского региона.

Напомним, что несколько лет назад при поддержке администрации Тамбовской области организации «Доброе сердце» был выделен грант на создание в областном центре приюта для безнадзорных животных. Его открытие состоялось летом текущего года.

Необходимо отметить, что в 12 номинациях конкурса на соискание национальной премии «Гражданская инициатива-2015» было представлено более 1,5 тысяч проектов из 75 регионов России. В задачи премии входит поиск новых неравнодушных, инициативных людей современного общества России, которые уже проявили свою гражданскую позицию с целью изменить ситуацию в своем регионе к лучшему. Лауреатов определяет интернет-голосование и жюри премии. Окончательное решение жюри будет принято 1 декабря.