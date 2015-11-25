Чебоксары, 25 ноября, 2015, 17:42 — ИА Регнум. С бывшего министра природных ресурсов Чувашии Ивана Исаева и экс-начальника отдела министерства Геннадия Мусабирова, ранее осуждённых за незаконную рубку леса, взыщут порядка 260 млн рублей. Как сообщает Генеральная прокуратура, соответствующее исковое заявление зампрокурора Чувашии удовлетворил Чебоксарский районный суд.

ИА REGNUM Лесное дело в Чувашии

Ущерб, причинённых государству в результате неправомерных действий Исаева и Мусабирова, оценивается на сумму около 260 млн рублей. В целях обеспечения исполнения решения наложен арест на имущество ответчиков. Решение не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд установил, что в 2011 году в нарушение требований Лесного кодекса РФ и иных нормативных актов Исаев подписал подготовленные Мусабировым документы о разрешении на рубку деревьев на территории ряда районов Чувашии. «В рамках заключаемых государственных контрактов была предусмотрена лишь «санитарная» рубка сухостойных деревьев, не включающая их сплошную вырубку», — говорили в прокуратуре. В результате было незаконно вырублено более 56 тыс. куб. метров спелых и перестойных насаждений.

Суд квалифицировал действия виновных по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, с использованием служебного положения»). Ивану Исаеву назначено 4 года лишения свободы условно, Геннадию Мусабирову — 3 года условно. На основании амнистии, объявленной в связи с 70-летием Победы, от наказания они были освобождены.

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