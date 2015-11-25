Архангельск, 25 ноября, 2015, 17:41 — ИА Регнум. Расходы на сферу образования Архангельской области в следующем году будут существенно снижены. По ряду позиций снижение прогнозируется в размере 10−15%. Наибольшую обеспокоенность вызывает снижение расходов и субвенций муниципалитетам на учебные расходы. Так, расходы на приобретение учебников снижены на 53% (минус 83 млн. рублей), расходы на средства обучения (парты, компьютеры, оборудование и так далее) — 58% (минус 107 млн. рублей), расходы на профобразование педагогов снижены на 73% (минус 73 млн. рублей). Такие неутешительные цифры на сессии Архангельского областного Собрания привел председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке Игорь Чесноков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации депутата, снижение резкое и очень существенное. «Данные расходы являются полномочиями Архангельской области и их надо выполнять. Безусловно, я разделяю опасение коллег о том, что если ко второму чтению ситуация не изменится, это может серьезно повлиять на качество образовательного процесса. Только на приобретение учебников требуется около 157 млн. рублей. В проекте бюджета на следующий год снижена в два раза. При таком финансировании образовательные учреждения будут вынуждены обращаться к родителям, что уже является нарушением законодательства», — сказал Чесноков.

Также он подчеркнул, что последние три года в регионе не индексируются расходы на питание обучающихся по рабочим специальностям в учреждениях СПО. «Что касается индексации расходов на питание, то с этой инициативой мы обращались в правительство региона, но поддержки не нашли», — сказал Игорь Чесноков.

В завершение выступления депутат выразил надежду, что ко второму чтению предложенные поправки и рекомендации будут приняты.

Большинством голосов сложный бюджет Архангельской области на следующий год все-таки был принят в первом чтении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходная часть областного бюджета на следующий год за счет всех источников определена в сумме 60 млрд 575 млн рублей, расходы составят 63 млрд 435 млн рублей, дефицит областного бюджета составит 2,8 млрд рублей, госдолг увеличится на 1 млрд рублей.