Мадрид, 25 ноября, 2015, 17:40 — ИА Регнум. Испания как страна, входящая в НАТО, не могла по определению не уделить внимания факту крушения российского военного самолета в Сирии. По большей части СМИ пиренейского королевства предпочитают обходиться официальной информацией и не бежать впереди паровоза, пытаясь делать самостоятельные выводы, однако некоторые из изданий попытки составления прогнозов на основе собственного анализа создавшегося положения все же предпринимают.

minval.az Путин и Эрдоган

El Mundo, в основном предпочитающая сравнительно жесткие комментарии в адрес России, на этот раз стремится сохранять нейтральный тон.

«Интересы Турции и России в регионе не совпадают: турки поддерживают легким вооружением и защитным снаряжением умеренных оппозиционеров, противодействующих Асаду. Россия, наоборот, поддерживает его режим. Причем, дипломатическое напряжение, имеющееся между странами, существует отдельно от активного коммерческого сотрудничества: Турция — основной потребитель российского газа и нефти в регионе, а для русских туристов это — самое желанное место отдыха».

«В то же самое время турки считают, что российские самолеты наносят удары в Латакии не по ИГ, а по противникам Асада, а это угрожает Анкаре усилением притока беженцев с сирийской территории. 19 ноября турецкий МИД уже вызывал российского посла и указывал ему на то, что русские бомбят не там, где надо».

«Происшедшее во вторник (сбитый самолет Су-24 — прим. ИА REGNUM ) увеличивает напряженность в международных политических и дипломатических отношениях до максимума. Президент Турции Эрдоган, враг правителя Сирии Башара Асада, уже заявлял ранее, что российское вмешательство в сирийский конфликт, начавшееся в конце сентября — большая ошибка».

«Этот инцидент — самое серьезное столкновение России и НАТО за последние 50 лет, — пишет La Vanguardia. — Российский президент заявил, что самолет был сбит в момент, когда он находился над сирийской территорией в километре от границы с Турцией. Турция утверждает, что Су вторгся в ее воздушное пространство. МИДы обеих стран вызвали послов с требованиями объяснений по факту случившегося. Можно вспомнить, что Россия и Турция — давние противники еще по холодной войне и сейчас, скорее всего, их противостояние возобновится с новой силой».

«НАТО поддерживает Турцию и считает, что в случае с Су-24 ее правительство действовало правильно. Нарушение воздушной границы российским самолетом было. Генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг призвал к спокойному осмыслению ситуации и необходимости уменьшения напряженности, — пишет АВС. — Москва, в свою очередь, предоставила информацию, которая заставляет увидеть проблему по-иному. Как сообщило российское Министерство Обороны, Су-24 не покидал сирийского воздушного пространства и был сбит турецкими истребителями в том месте, где им действовать запрещено».

El Confidencial, в свойственной этому электронному изданию манере, попыталось подняться над схваткой и не просто процитировать официальную информацию о случившемся, но и сделать первые прогнозы: «Путин ответит на турецкий удар в спину, не выходя из Сирии», гласит заголовок статьи, анализирующей возникшую ситуацию.

«Конфликт столкнул лбами две похожие в смысле политических систем страны, каждая из которых имеет свои интересы на Ближнем Востоке. У них имеется взаимный коммерческий интерес друг к другу, но и взаимные претензии. Турции требуется устранить с политической арены Башара Асада, чтобы увеличить свое влияние и вес в регионе. России — укрепить позиции своего союзника, возглавляющего САР. В последнее время Россия достигает в этом деле все бо́льших и бо́льших успехов. Похоже, что ей даже удалось потеснить США. Она готова занять место Штатов и Путин будет продолжать бить в эту точку и дальше, хотя дома его часто критикуют за такую позицию».

«На этот раз Путин отреагировал на событие гораздо быстрее, чем на взрыв самолета над Синаем. Уже через несколько часов после случившегося российские СМИ распространили его заявление о том, что борьба против экстремистов и террористов будет продолжаться и возвращать в Москву развернутые в Сирии эскадрильи он не собирается. Он сказал, что будет бить джихадистов, среди которых немало граждан РФ, за пределами дома, и пускать их на порог, а тем более внутрь — не в его планах».

«Тон, которым говорил русский президент, не позволяет усомниться в том, что Россия только увеличит давление на противника. У натовцев уже была возможность убедиться, что русские перестали быть мягкими: вот уже год, как их МиГи над Балтикой треплют нервы союзникам атлантического блока. Однако на Ближнем Востоке все гораздо жестче — на кону репутация Путина. Его уже признали в качестве необходимого члена коалиции в борьбе против исламских экстремистов, и он сделает все от него зависящее, чтобы не только поддержать свое реноме, но и усилить».

«Путин был удивлен тем, что турки обратились в НАТО, а не попытались выйти на контакт с Министерством обороны России. Анкара объясняет это своим стремлением разрешить конфликт мирным путем, не прибегая к использованию статьи 5 натовского договора, позволяющей другим странам блока вступиться за страну, против которой совершен акт агрессии.

Для России Турция — клапан, через который она выпускает пар напряжения, имеющегося в стране после введения ЕС и США санкций. Турция — член НАТО, но не член ЕС, и потому не обязана поддерживать санкционную политику, а наоборот, извлекает из своего положения выгоду».