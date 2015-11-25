Чебоксары, 25 ноября, 2015, 17:11 — ИА Регнум. В Чувашии в отношении филиала ООО «Татнефть-АЗС Центр» возбуждено дело по признакам нарушения ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением), сообщили ИА REGNUM в Чувашском УФАС. Ведомство считает, что компания не снизила цены при падении закупочной стоимости на ряд видов нефтепродуктов.

ИА REGNUM УФАС разбирается с ценами на нефтепродукты

В релизе отмечается, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выразились в неснижении цены на фоне падения закупочной стоимости на АИ-92-к5 (с 12 по 22 февраля, с 22 апреля по 21 мая текущего года) и на марку бензина АИ-92-к4 (с 22 февраля по 22 марта) на территории 11 районов республики. В УФАС считают, что это также касалось цены на АИ-95 за период со 2 января по 31 мая на территории трёх районов.

Кроме того, по данным УФАС, в действиях филиала содержатся признаки необоснованного установления различных цен на АИ-92-к4.

Напомним, компания уже привлекалась к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Три года назад её уличили в установлении монопольно высоких розничных цен на бензин марки АИ-92 на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района в первом квартале 2012 года.

Читайте также: Чувашское УФАС оштрафовало «Татнефть-АЗС Центр» на 500 тыс. рублей