Москва, 26 ноября, 2015, 00:04 — ИА Регнум. 2 декабря в Москве в Большом зале Дома кино состоится бесплатный показ художественного фильма «Последняя ночь». Лирическая драма стала четвёртой полнометражной картиной независимого режиссера, продюсера и сценариста Арсения Гончукова, который вместе с командой энтузиастов с 2011 года снимает малобюджетное авторское кино.

Цитата из к/ф «Последняя ночь» реж. Арсений Гончуков. 2015. Россия Фильм Последняя ночь 17

«Последняя ночь» — это история успешного врача-онколога, создателя вакцины от рака, который, по злой иронии судьбы, сам оказывается неизлечимо болен. Главные роли в фильме сыграли: Евгений Крылов, Мария Сурова, Наталия Вдовина.

Впервые картина была представлена на XXIII Российском кинофестивале «Окно в Европу» в августе нынешнего года. 6 сентября фильм открыл Казанский международный фестиваль, а также принял участие в IV Московском молодёжном кинопроекте «Будем жить!».

Премьерные показы «Последней ночи» прошли в Санкт-Петербургском киноцентре «Великан Парк» и Московском кинотеатре «Космос» 17 и 18 сентября, где картину представили режиссер Арсений Гончуков, оператор Константин Рассолов и композитор Станислав Полеско, после чего фильм был показан во многих других городах России — Орске, Владимире, Калининграде, Ижевске, Ярославле, Новосибирске и т.д. В Нижнем Новгороде, на родине режиссера, премьера фильма состоялась 16 октября. В настоящее время показы «Последней ночи» проводятся различными киноплощадками в российских городах на безвозмездной основе.

Режиссёр Арсений Гончуков ответил на вопросы корреспондента ИА REGNUM :

— Что вдохновило на создание фильма?

— Что вдохновило… Наверное, мысли, как у любого человека — здесь нет ничего исключительного — о жизни, о смерти, о каких-то философских вещах. Одним словом, жизнь вдохновила (смеётся).

— Все Ваши фильмы — это драмы, и тема смерти присутствует уже не в первом из них. Почему?

— Мне кажется, что у каждого художника есть свой жанр, в котором он чувствует себя свободно и который ему близок по мировоззрению, по душевному складу, что ли. Не скажу, что драмы я теперь буду всю жизнь снимать, но действительно, это близкий мне жанр. Я понимаю его очень широко — в том смысле, что драма — это рассказ о каких-то непростых вещах, они не обязательно грустные, а именно не простые, вещи, о которых стоит задуматься, которых может быть сложны, но важны.

— Тема смерти… Опять же, я считаю, что набор тем у каждого свой, у каждого свой опыт, своя жизнь, своя боль и каждый говорит о том, о чём ему важно сказать, о чём он больше всего знает.

— Известно, что фильмы в большой прокат Вы не отдаёте, а устраиваете, скажем так, народный прокат — бесплатные показы в разных городах. Почему?

— В России разрушена система проката авторского кино, она не существует по сути, а прокатчикам различных кинотеатров не интересно русское авторское кино, они прокатывают зарубежные фильмы и в основном только комедии, потому что не видят здесь прибыли. То есть в первую очередь виновата система, её разрушили. А во вторую — сами прокатчики, потому что не хотят рисковать и просто не умеют прокатывать российские фильмы.

— Но следующий год в России объявлен «Год кино», для поддержки отечественного кинематографа около 20% прокатного времени будет отдано фильмам российского производства. Что Вы об этом думаете?

— Я думаю, что это фикция. Если сарай гнилой и падает — можно его отремонтировать, а можно повесить вывеску, что вот, у вас будет сарай… (смеётся) Думаю, что фундаментально система не изменится, это как запретить курить в транспорте. Все же курят. Поэтому «Год кино» — это просто очередная вывеска, сродни тому, как в Москве фасады разрушенных зданий затягивают плёнкой с нарисованными окнами. Кому это поможет, не знаю. Думаю тем, кому всегда спонсировали кино, нашим метрам, нашим «бессменным Михалковым», им просто дадут больше денег и всё, а на нас это никак не отразится. Для режиссёров авторского кино, режиссёров молодых я не вижу ни единого сдвига и поводов для изменения тоже не вижу.

— Как приняли зрители Ваш новый фильм «Последняя ночь»?

— Зритель всегда принимает картину по-разному, всегда принимает неоднозначно. Так и сейчас — кто-то плачет от фильма в кинотеатре, кто-то потом пишет мне письма, а кто-то негодует в силу каких-то своих причин. Но тем и хорошо авторское кино, что это некая сентенция, некое высказывание, с которым обязательно часть людей согласится, а часть нет. Я рад, что приём фильма был резонансный, что были полярные мнения. Из моих четырёх полнометражных картин эта вызвала, пожалуй, наибольший спектр эмоций. В общем авторское кино для того и создано, чтобы люди задумались, в данном случае оно сработало так как должно было.

— Вы удовлетворены работой?

— Да. Мы сняли картину, которая вызвала споры и очень разные рецензии, и это здорово.

Справка ИА REGNUM :

Режиссёр Арсений Гончуков закончил Нижегородский университет по специальности «филология» и Школу кино при Высшей школе экономики, обучаясь в мастерской игрового кино у Анны Фенченко и Николая Хомерики, с которым впоследствии работал над многосерийным художественным фильмом «Синдром дракона"по заказу «Первого канала».

Автор сценариев, режиссер-постановщик и продюсер четырех полнометражных картин:

♦ «1210» 2012 года;

♦ «Полет. Три дня после катастрофы», 2013;

♦ «Сын», 2014;

♦ «Последняя ночь», 2015;

и короткометражного фильма «Конечная остановка».

Все картины сняты без поддержки государства. Не смотря на это фильмы Гончукова хорошо принимаются зрителями и кинокритиками. В 2014 году драма «Сын» завоевала главную награду российского кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге и вышла в широкий прокат в России и Польше.

В настоящее время Гончуков — участник множества кинофестивалей, среди которых Каннский, Монреальский, Фестиваль короткометражных фильмов One Shot в Армении, Chacun son Court во Франции и многих других, и обладатель 18-ти российских и международных кинонаград.

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