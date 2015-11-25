Красногорск, 25 ноября, 2015, 16:47 — ИА Регнум. Московская область готова принять всех желающих, в том числе туристов, решивших отменить свои поездки в Турцию и Египет. По мнению заместителя председателя Мособлдумы Игоря Чистюхина («Справедливая Россия»), спрос будет удовлетворен в полной мере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я думаю, что весь объем тех туристов, которые примут решение отказаться от поездок в Египет и Турцию и захотят провести время в области, — лишь часть, но все наши туристические направления и гостиницы справятся и смогут удовлетворить спрос на внутренний туризм. У нас неплохо развивается эта сфера: открываются новые гостиницы, новые маршруты, музеи. Я думаю, что проблем не будет и область сможет удовлетворить запросы от наших граждан», — отметил депутат.

Чистюхин также привел несколько наиболее популярных туристических маршрутов в области, подчеркнув, что в каждом муниципалитете есть, куда направиться российским туристам.

«Во-первых, новогодние праздники надо проводить там, где растут елки и есть снег, а Подмосковье как ничто подходит. У нас замечательное направление по Дмитровскому району, Талдомскому. Там огромное количество баз отдыха: «Яхрома», «Волино». В Раменском районе — «Боровской курган». Туда такое количество лыжников приезжает, что яблоку негде упасть. В Домодедовском районе есть база отдыха. Да в каждом районе есть такая база, которая предлагает услуги на любой вкус и кошелек. Спрос будет удовлетворен в полной мере», — заключил парламентарий.

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона, турпоток в Подмосковье составил в 2014 году около 8 миллионов человек, а в некоторых городах региона за год бывает около миллиона туристов.

По оценкам специалистов, туристический потенциал региона составляет почти пятую часть общероссийского, здесь расположено свыше 2,5 тысячи интересных объектов.

О том, какие именно объекты можно посмотреть в Подмосковье, где можно неподалеку поесть и переночевать, с февраля 2015 года туристы могут узнать на специально созданном интернет-ресурсе «Афиша Подмосковья — туристический портал».