Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2015, 16:23 — ИА Регнум. Игроки женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» ознакомились с сеткой игр основного этапа Лиги чемпионов. Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе донской команды 25 ноября, ростовчанкам предстоят матчи с ГК «Ференцварош» (Венгрия), «Флери» (Франция) и «Тюрингер» (Германия). Встречи пройдут в январе и феврале 2016 года.

vk.com/hcrostovdon ГК «Ростов-Дон» в матче с ГК «Байя Маре»

Стоит отметить, что именитая венгерская команда «Ференцварош» (Венгрия) стала в списке встреч первой. Игра состоится 8, 9 или 10 января, точную дату назовут чуть позже. Неоднократно этот клуб становился чемпионом страны, серебряным и бронзовым призером национального первенства. В 2011 году венгерки стали обладательницами Кубка обладателей Кубков, в 2006 году девушкам покорился и Кубок ЕГФ.

Затем предстоит поединок с француженками. «Флери» подопечные Яна Лесли примут 15, 16 или 17 января. Известно, что соперницы ростовчанок сильны в защите, а в чемпионате Франции также регулярно занимают первые позиции.

Не менее серьезный соперник — ГК «Тюрингер», с которым дружина Лесли проведет игру 5, 6 или 7 февраля. В национальном чемпионате немки выигрывали неоднократно, были обладательницами Кубка Германии. Несмотря на то, что команда сравнительно молодая, девушки весьма амбициозны.

Ответные встречи с названными соперницами пройдут в феврале 2016 года.

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Напомним, что на прошлой неделе ГК «Ростов-Дон» на выезде победил словенский «Крим» и с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Дружина Яна Лесли одержала победу во всех шести встречах группового этапа.