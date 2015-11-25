Санкт-Петербург, 25 ноября, 2015, 16:15 — ИА Регнум. Гражданин Узбекистана, подозреваемый в причастности к террористической деятельности, задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Этот человек был объявлен властями своей страны в международный розыск, сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 ноября, в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

УФСБ по Петербургу и Ленобласти Гражданин Узбекистана, задержанный в Петербурге

Помимо возможной причастности к терроризму, задержанный подозревается в Узбекистане в посягательстве на конституционный строй, создании и руководстве экстремистскими организациями, распространении материалов, содержащих угрозы общественной безопасности и порядку, и других преступлениях.

Задержание произведено 25 ноября в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий. При этом установлено, что гражданин Узбекистана незаконно находился на территории РФ.