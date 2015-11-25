Липецк, 25 ноября, 2015, 15:55 — ИА Регнум. В Липецке на вызов пациента вместо скорой помощи приехала машина ритуальных услуг. Как передает портал Most.tv, «клиенткой» похоронного бюро стала зоозащитница из областного центра Татьяна Гирская, которая ухаживает за больным отцом-пенсионером.

Александр Литовченко. Харон перевозит души через реку Стикс (фрагмент). 1861

Женщина рассказала журналистам, что вызвала бригаду скорой вечером 23 ноября, потому что ее отцу стало плохо. Он имеет подтвержденную инвалидность, перенес несколько инфарктов и находится на домашнем лечении, однако в этот раз девушка решила, что без помощи специалистов не справится.

Однако вместо кареты с врачами у дома остановилась машина ритуальной службы, водитель которой назвал именно тот адрес, по которому ждали скорую. Когда прибывшим объяснили, что в доме никто не умер, они извинились и уехали. Скорая помощь появилась позже — Гирская утверждает, что врачи вели себя грубо с родственниками больного. В общей сложности медиков прождали полтора часа.

При этом женщина не знает, какая именно фирма поспешила к ее дому на катафалке и откуда они взяли информацию о том, что там кто-то умер — машина уехала быстрее, чем «клиенты» сообразили задать им эти вопросы. При этом Гирская уверена, что в «утечке» информации виноваты именно врачи.