На вызов липчанки вместо скорой приехала ритуальная служба
Липецк, 25 ноября, 2015, 15:55 — ИА Регнум. В Липецке на вызов пациента вместо скорой помощи приехала машина ритуальных услуг. Как передает портал Most.tv, «клиенткой» похоронного бюро стала зоозащитница из областного центра Татьяна Гирская, которая ухаживает за больным отцом-пенсионером.
Женщина рассказала журналистам, что вызвала бригаду скорой вечером 23 ноября, потому что ее отцу стало плохо. Он имеет подтвержденную инвалидность, перенес несколько инфарктов и находится на домашнем лечении, однако в этот раз девушка решила, что без помощи специалистов не справится.
Однако вместо кареты с врачами у дома остановилась машина ритуальной службы, водитель которой назвал именно тот адрес, по которому ждали скорую. Когда прибывшим объяснили, что в доме никто не умер, они извинились и уехали. Скорая помощь появилась позже — Гирская утверждает, что врачи вели себя грубо с родственниками больного. В общей сложности медиков прождали полтора часа.
При этом женщина не знает, какая именно фирма поспешила к ее дому на катафалке и откуда они взяли информацию о том, что там кто-то умер — машина уехала быстрее, чем «клиенты» сообразили задать им эти вопросы. При этом Гирская уверена, что в «утечке» информации виноваты именно врачи.