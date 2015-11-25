Архангельск, 25 ноября, 2015, 15:52 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поддержал идею строительства на Новой Земле пункта захоронения радиоактивных отходов. Об этом он заявил журналистам на очередной сессии областного Собрания, которая проходит сегодня, 25 ноября 2015 года, в Архангельске, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава региона сообщил, что Архангельская область — часть большого и многопланового государства, которое является одной из ядерных держав мира. «Обращение с отходами должно быть организовано на самом современном уровне с учетом всех фактов: территориальных, технологических, кадровых. Предложенная идея создания пункта захоронения на Новой Земле радиоактивных отходов — взвешанная во всех смыслах. Важно, что это позволить гораздо более эффективно обходится с теми отходами, которые образуются в целом в области. Ни для кого не секрет, что по разному организованы могильники, они разбросаны по всей территоирии. Ели государство предложит какую — то единую систему обращения с радиоактивными отходами 3 и 4 класса, то это было бы правильным решением. По этому вопросу уже состоялся ряд обсуждений и, я уверен, что специалисты разработают правильное решение», — сказал Игорь Орлов.

Добавим, что сегодня, 25 ноября 2015 года, депутаты облсобрания рассмотрят вопрос о согласовании предложения о месте размещения на территории Архангельской области пункта захоронения радиоактивных расходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области планируют построить пункт приповерхстностного захоронения радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов. Место уже выбрано. Это архипелаг Новая Земля. Планируется, что именно здесь будут захоранивать радиоактивные отходы со всего Северо-Западного федерального округа. Госкорпорация «Росатом» обещает, что проект по строительству пункта приповерхностного захоронения радиоактивных отходов привлечет дополнительные инвестиции в регион и создаст новые рабочие места.