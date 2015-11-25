Москва, 25 ноября, 2015, 15:48 — ИА Регнум. Новая экранизация «Анны Карениной» снята российским режиссёром Юрием Грымовым по одноимённому роману великого русского писателя Льва Толстого. Грымов уверен, что фильм понравится публике в силу нового прочтения произведения, передаёт РСН.

Иван Крамской. Неизвестная. 1883

Грымов в своём интервью сообщил, что фильм будет необычным прочтением «Анны Карениной». «Я придумал абсолютно новое кинематографическое решение. Не «Анна Каренина», это литературный материал, но само кино я сделал так, что я уверен, люди будут стоя хлопать», — сказал режиссёр.

Грымов сохранил в тайне, в чём заключается специфика новой ленты. Он лишь намекнул, что его подача произведения отличается от классической. «Вы не догадываетесь, как я ухитрился придумать», — сказал он.

По словам режиссёра премьера состоится весной будущего года.

Напомним, что Юрий Грымов — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель студии «ЮГ».

Грымов снял множество видеоклипов с участием российских артистов, в том числе на песню «Баден-Баден» (Кабаре-дуэт «Академия»), «Зимний сон» (Алсу), «Чёрный лебедь» (Борис Моисеев).