Москва, 25 ноября, 2015, 15:40 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» намерена внести в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание геноцида армян. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом заявил журналистам глава «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя инцидет с российским бомбардировщиком Су-24, который был сбит Турцией.

ntv.ru Сергей Миронов

«Мы, партия «Справедливая Россия», будем вносить в Госдуму законопроект, который будет наказывать тех, кто отрицает геноцид армян», — сказал он, назвав событие «беспрецедентным геноцидом со стороны Турции». «Мы хотим, чтобы в РФ действовала норма — те, кто не признает геноцид армян, будут подвергнуты тому или иному наказанию», — отметил Миронов.

По его словам, это будет «хорошим ушатом холодной воды на тех, кто, забывая собственную историю, когда невинных людей уничтожали, пытается привносить элементы прошлого в настоящее».

«Считаю, что Турция проявила себя как страна — пособник международного терроризма, и весь мир должен сделать определенные выводы. Конечно, то, что Турция побежала сразу в НАТО, конечно, что сейчас из Брюсселя и иных столиц будут раздаваться голоса в поддержку Турции, — это все те же самые двойные стандарты», — подчеркнул Миронов.

В ответ на действия Турции Миронов призвал также сбивать их самолеты, находящиеся вблизи российских баз в Сирии. «Я абсолютно уверен, что наши Вооруженные силы необходимые меры примут, размещение С-400 — абсолютно правильная мера, и не дай бог, если хоть один турецкий самолет пересечет границу Сирии — это надо считать как угрозу нашим базам и сбивать, и не церемониться. Если господа в Турции позволяют себе такое, нужно соответственно и реагировать», — отметил лидер «Справедливой России».

По словам Миронова, произошедшее 24 ноября показало, что «маски сброшены». «Боевики так называемого «исламского государства» отдыхают в Турции, получают оттуда вооружение, получают оттуда финансирование, абсолютно беспрепятственно переходят границу — Турция делает вид, что она этого не знает», — заметил парламентарий.

Миронов особо отметил, что антироссийские действия Турции были несамостоятельны. «То, что совершила Турция — совершенно очевидно, не самостоятельно, а с подсказкой — но неважно, кто таскает из огня каштаны, главное, что эти руки, которые таскают каштаны для других, должны быть наказаны», — сказал депутат.