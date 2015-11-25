Нижний Тагил, Свердловская область, 25 ноября, 2015, 15:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Нижнем Тагиле 25 ноября выразил удивление позицией официального Киева по поводу энергетической блокады Крыма.

Цитата из х/ф «Оно». Реж. Томми Ли Уоллес. 1990. Канада, США Пеннивайз

По его словам, она произошла с молчаливого согласия украинских властей, иначе эти события не могли бы состояться, «это очевидно и понятно».

Президент РФ напомнил, что Киев говорит о «необходимости возврата Крыма в состав украинского государства», но при этом действует в прямо противоположном направлении и «издевается над людьми». «Ну что ж, это выбор их такой», — сказал Путин.

Глава государства поблагодарил крымчан за стойкость и выразил уверенность, что энергетическая проблема Крыма будет преодолена в короткие сроки и без ущерба качеству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Херсонской области Украины произошел взрыв опоры ЛЭП, по которым доставлялась электроэнергия в Крым. В результате взрыва полуостров оказался обесточен.

Регион РФ в настоящее время живёт в режиме чрезвычайной ситуации: собственной генерации полуострову хватает лишь на треть, задействованы все возможные резервы.