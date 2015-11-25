Москва, 25 ноября, 2015, 15:28 — ИА Регнум. О подвигах российских военных в Сирии нужно говорить громко и с гордостью, чтобы молодежь понимала, кто в России является истинным героем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Николай Левичев («Справедливая Россия»). «Чтобы чувствовала — героизм и мужество русского солдата страна ценит превыше всего. Чтобы аудитория тех, кто против Крыма, против помощи Донбассу, кто злорадствует о гибели жертв синайского теракта и трагедии в небе Сирии, сжималась как «шагреневая кожа», — отметил парламентарий.

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«Наши летчики — настоящие герои. Величие России зиждется как раз на мужестве таких людей. Их надо не только награждать высокими званиями, что совершенно правильно, но и пропагандировать их подвиги. О них, а не о так называемых «звездах шоу-бизнеса», которые непонятно кому светят, должны в эти дни рассказывать газеты и телеканалы, давая пищу для размышлений о смысле жизни завсегдатаям Фейсбука. Потому что если мы не ценим тех, кто собственную жизнь отдал за Родину, о каком патриотизме может идти речь», — заявил депутат Госдумы.

«Пропаганда всегда имела огромное значение. Но ее роль возрастает в условиях политической и военной конфронтации, к которой скатываются страны НАТО в отношении России. К сожалению, нашлись даже такие наши соотечественники, которые буквально ликуют по поводу трагедии с российским Су-24. И что самое страшное — эти люди активно борются за влияние на умы, особенно подрастающего поколения», — сетует Левичев.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил двоих погибших в Сирии российских военных и присвоил орден Мужества оставшемуся в живых российскому капитану. «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Пешкову Олегу Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», — говорится в указе президента.

Кроме того, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, капитан Константин Мурахтин и матрос Александр Позынич (посмертно) награждены орденами Мужества.