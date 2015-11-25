Киев, 25 ноября, 2015, 15:28 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины ввел запрет на транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в воздушном пространстве страны. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства.

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По словам главы кабинета министров, данное решение Киев принял из-за того, что Москва не отменила аналогичный запрет в отношении авиакомпаний Украины.

«Мы ожидали, что российская сторона после соответствующего решения и проведения консультаций отменит свои запретительные акты, в том числе отменит и запрет на авиационные перевозки украинскими авиакомпаниями и отменит запрет на транзитный пролет украинским авиакомпаниям по территории России, — заявил Яценюк. — Мы приняли все меры, чтобы провести эти консультации и для того, чтобы заставить Россию принять такое решение. Россия, как всегда, не согласилась на законные условия украинской стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2015 г. власти Украины официально прекратили авиасообщение с РФ. Формальным поводом для начала «авиасанкционной войны» с Москвой стали полеты авиакомпаний РФ в Крым, который на Украине официально объявлен «оккупированной территорией».

Кроме того, кабинет министров Украины тогда также запретил транзитные полеты российских авиакомпаний через украинскую территорию в случае, если данные воздушные суда перевозят товары военного назначения.