Бишкек, 25 ноября, 2015, 15:25 — ИА Регнум. В настоящее время порядка 400 граждан Киргизии принимают участие в боевых действиях в Афганистане, Ираке и Сирии на стороне боевиков различных террористических и религиозно-экстремистских группировок. Причем 23,3% из них — это женщины, и еще 15% — дети и подростки. Об этом заявил начальник 10-го управления МВД Киргизской Республики Сталбек Рахманов сегодня, 25 ноября, в ходе пресс-конференции.

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Милицейский чиновник отметил, что многие киргизстанцы уезжают воевать в горячие точки целыми семьями. Также в Министерстве внутренних дел Киргизии крайне обеспокоены ростом количества фактов вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую и террористическую деятельность.

Тему использования террористами молодежи для осуществления своих планов затронул и эксперт по вопросам безопасности Токон Мамытов, отметивший, что для того, чтобы понять, как сейчас развиваются события в Ираке, в Афганистане и в Сирии, нужно провести параллель с захватом Афганистана сторонниками «Талибана».

«Рассадником и гнездом талибов была сеть медресе (религиозных школ. — Прим. ИА REGNUM), которая располагалась на афгано-пакистанской границе. Глава этой сети предложил не создавать партии, а организовать молодежное движение. Его создали, молодежь обучили в этих медресе, а потом дали команду взять Афганистан. Они это сделали за 6 месяцев. Ту же организацию «Хизб ут-Тахрир», созданную в 1953 году, тоже когда-то характеризовали как мирную. А после появился вооруженный отряд талибов», — пояснил экс-глава Пограничной службы Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что по оценкам экспертов, в настоящее время на стороне различных террористических группировок участие в боевых действиях в Афганистане, Ираке и Сирии принимают свыше 5000 выходцев из стран Средней Азии. Также следует отметить, что большинство завербованных ИГИЛ выходцев из стран данного региона попадают в зоны ведения боевых действий транзитом через Турцию, Грузию и Украину.