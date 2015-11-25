Цхинвал, 25 ноября, 2015, 15:18 — ИА Регнум. В Южной Осетии понимают, что действия России в Сирии — это борьба с терроризмом, вынужденная мера, направленная на установления мира, заявил президент Леонид Тибилов в ходе совещания с замсекретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым.

mil.ru ВКС РФ на аэродроме Хмеймим в Сирии

Глава российского Совбеза накануне прибыл в республику с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого побывал в районах Южной Осетии, ознакомился со строительством приграничных дорог. Сегодня в Цхинвале прошло совещание, участники которого обсудили разработку дополнительных соглашений к договору о союзничестве и интеграции между РФ и РЮО.

«Известия, которые пришли к нам вчера из России, потрясли нас. Турецкой ракетой был сбит российский бомбардировщик Су-24, погибли военнослужащие РФ. Это чистой воды нападение, которое говорит о том, что враги не спят. Это еще раз подтверждает то, что мы должны быть едины и только объединившись, общими усилиями мы сможем бороться с этим злом — терроризмом, нависшим над миром», — заявил Тибилов.

Он также заявил о полной поддержке политического курса России и ее действий в Сирии.

«Есть полное понимание того, что те действия, которые проводит российское руководство в Сирии — борьба с терроризмом, вынужденная мера, направленная на установления мира. Поэтому сегодня особо важно проработать те вопросы, которые касаются дополнительных соглашений для реализации союзнического договора, в котором заложены вопросы безопасности наших стран», — сказал Тибилов.

Память погибших военнослужащих РФ участники совещания почтили минутой молчания.

Рашид Нургалиев поблагодарил президента за поддержку и заявил, что-то, что произошло накануне с российским самолетом, еще раз показывает, что в мире существуют двойные стандарты, и указывает, что в коалиции, которая должна бороться с терроризмом, имеются серьезные пробоины.

«Весь мир вчера увидел, что из-за таких подходов, еще раз повторюсь, из-за двойных стандартов, многие вопросы, оказываются неподконтрольными коалиции», — сказал он.

По словам Нургалиева, российские военнослужащие выполняли миссию, которая была направлена на остановку расползания терроризма, который на себе ощутил весь мир.

«Только объединив усилия, мы сможем бороться с этим злом. Поэтому сегодня важно проработать все вопросы для дальнейшей реализации российско-югоосетинского Договора о союзничестве и интеграции, в котором четко прописаны вопросы безопасности и защита наших граждан», — добавил он.

Рашид Нургалиев сообщил, что в Москве прошло совещание, работа которого была направлена на разработку предложений по дополнительным соглашениям, которые войдут в основной договор.

«Рабочие группы были сформированы, было проведено комплексное совещание для того, чтобы выработать предложения и обозначить вопросы, которые требуют доработки. Нам сегодня необходимо подготовить пакет дополнительных соглашений к основному договору, который ляжет на стол Владимиру Путину и Леониду Тибилову», — отметил он.