Пекин, 25 ноября, 2015, 15:17 — ИА Регнум. Китай должен сделать выводы из терактов в Париже, а всем правительственным службам нужно улучшить методы сбора информации для предотвращения подобных атак, сообщает Reuters со ссылкой на министра общественной безопасности Го Шэна.

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По его словам, руководство страны должно принять меры для более эффективного обмена разведывательной информацией в области борьбы с терроризмом и сбора информации в национальном антитеррористическом разведывательном центре.

Данная платформа была создана в прошлом году в рамках изменений, внесенных в закон об обеспечении безопасности после жестоких восстаний, произошедших в отдаленном западном регионе Синьцзяне.

Как указано на сайте министерства, «все муниципалитеты и департаменты должны серьезно изучать опыт недавних терактов в Париже и эффективно повышать боеготовность».