Москва, 25 ноября, 2015, 15:17 — ИА Регнум. В ходе беседы с турецким министром глава МИД России Сергей Лавров напомнил о словах, высказанных накануне президентом России Владимиром Путиным относительно пересмотра российско-турецких отношений. «Беседа с турецким коллегой продолжалась около часа. На его призывы сохранять добрые отношения я повторил сказанное президентом России Владимиром Путиным. Диалог нужно продвигать до того, как ты применил силу», — заявил Лавров 25 ноября в ходе брифинга.

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По его словам, дружба между народами России и Турции не зависит от политиков: «Но что касается соглашений между Россией и Турцией — мы будем серьёзно переоценивать то, что происходит, под углом нападения на наш самолёт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне турецкий F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, когда тот выполнял боевые задачи по ликвидации инфраструктуры ИГИЛ на территории Сирии. Пилотам удалось катапультироваться, одного из них расстреляли со стороны Турции.