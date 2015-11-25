Красногорск, 25 ноября, 2015, 15:33 — ИА Регнум. Московская область активно готовится к приходу зимы. Уже закуплена необходимая техника, заключаются договора на выполнение соответсвующих услуг с подрядчиками, открываются снегоплавильные пункты и выделяются места для сброса грядущего снега. Тем не менее в ряде муниципалитетов до сих пор существует риск того, что граждане могут «утонуть» в грязных сугробах. Об этом в ходе пресс-конференции заявила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, сообщает сегодня, 25 ноября, корреспондент ИА REGNUM.

zastavki.com Снежинка на снегу

«Важно не только очистить от снега и наледи города и поселения, но и найти места для убранного с дорог, дворов и улиц снега. В настоящее время, в Московской области для этих целей выделено более 300 площадок. Эти места выделяются каждый год, местные власти следят за их состоянием и за их уборкой после зимы, так как в убираемый снег может попасть и мусор, скрываемый снежным покровом, — сообщила Витушева.

Она также отметила, что в некоторых крупных городах области открыты снегоплавильные пункты, так как обширных территорий для хранения снега в таких образованиях не всегда достаточно. Сейчас такие пункты работают в восьми муниципалитетах.

«Собранный снег не должен оставаться на улицах и во дворах, — отметила Татьяна Витушева. — Но в крупных городах с плотной застройкой проблематично найти необходимые территории. В таком случае реальным выходом становится установка снегоплавильных пунктов. Такие пункты имеются в городах Одинцово, Химки, Железнодорожный, Королев, Жуковский, Звенигород, Фрязино, Люберцы. Завершается строительство снегоплавилки в Дубне».

Глава ведомства также сообщила, что несмотря на заметные успехи, которые делают администрации муниципалитетов под контролем Госадмтехнадзра, в области еще есть места, где зимой жители могут утопать в сугробах, которые также могут быть грязными из-за накопившихся химических реагентов.

«Поскольку снег может быть загрязнен реагентами, снег должен вовремя увозиться. Но есть еще проблема, которую уже успели выявить инспектора. В некоторых муниципалитетах выделены места для вывоза снега, но их мало. Есть такие риски, что жители этих городов и районов будут утопать в сугробах и не всегда чистых», — пояснила Витушева и подчеркнула, что штрафы за невывоз снега в области довольно серьезные.

Среди таких муниципалитетов оказались Егорьевск, Химки, Щелковский район, Мытищинский район, Зарайск и Краснознаменск.

«Конечно, основная работа здесь лежит на местных властях и органах местного самоуправления. Мы лишь указываем на недостатки, а устранять их должны ответственные лица из администраций и обслуживающих компаний. Недаром Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал благоустройство классикой именно местного самоуправления», — заключила глава Госадмтехнадзора Московской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зимой 2014−2015 годов, жители области часто жаловались на некачественную уборку снега и льда на улицах городов и сел. Так, жители Химок и Жуковского, которые адмтехнадзор назвал «самыми убираемыми в новогодние праздники», оказались утопающими в снегу и слякоти.

Мытищи, названные самым чистым городом области, по словам эксперта комиссии по ЖКХ общественной палаты Мытищинского района Подмосковья Алёны Константиновой, также были плохо очищены от льда, дороги между домами в городе зачастую не убраны.

Схожая ситуация сложилась и около школ: «Там сплошной лёд, песком не посыпано. Особенно сложная ситуация, когда непонятно, кто должен убирать. Там, где есть магазин в жилом доме, дворник считает, что это — ответственность магазина, а магазин — что дворника. Основная проблема — деление зон ответственности между жилыми домами и примыкающими к ним общественными постройками. Кто чистит дорожки между домом и детским садом, например? Получается, никто», — заявляла Константинова.