Москва, 25 ноября, 2015, 15:09 — ИА Регнум. Успешные действия российской авиационной группировки в Сирии стали возможны благодаря высокому уровню выучки экипажей по боевому применению средств поражения». Но способность вести эффективные военные действия во многом зависит от состояния учебно-материальной базы. Об этом сегодня, 25 ноября, на коллегии Минобороны заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в военном ведомстве.

jetphotos.net «Русские Витязи». Авиационная группа высшего пилотажа ВВС РФ

«С учётом этого приоритетным направлением развития Воздушно-космических сил является развитие авиаполигонов и их поддержание в постоянной готовности к решению задач по предназначению», — обозначил круг задач министр обороны.

Шойгу также сообщил, что есть намерение к 2020 году все полигоны Вооружённых сил объединить в общее виртуальное боевое пространство.

«Применение авиации в условиях моделирования оперативной обстановки на любом стратегическом направлении позволит значительно повысить готовность лётного состава к действиям на незнакомой местности и в условиях, приближенных к боевым. Исходя из этого, сегодня мы уточним структуру авиационных полигонов», — акцентировал внимание участников заседания на важности поднятой темы министр обороны.