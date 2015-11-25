Киев, 25 ноября, 2015, 15:07 — ИА Регнум. Украина прекращает закупку российского газа, заявил премьер-министр страны Арсений Яценюк во время заседания правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магрит. Это не яблоко (фрагмент). 1964

«Правительством принято решение поручить «Нафтогазу» остановить приобретение российского газа. А то они перепутали — это не они нам не поставляют газ, это мы у них не покупаем газ», — сказал украинский премьер

При этом он пояснил, что Киев получил более выгодные ценовые предложения — от европейских газовых компаний.

«Сделано это в первую очередь в связи с тем, что ценовые предложения, которые мы получили от европейских партнеров, значительно лучше предложений от нашего восточного соседа. Общий объем потребления газа на Украине уже сейчас уменьшен на 20%», — сказал Яценюк

Напомним, ранее сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о прекращении поставок газа на Украину из-за того, что закончилась предоплата.

«Сегодня по состоянию на 10:00 «Нафтогаз Украины» выбрал ранее предоплаченные объемы российского газа. Новой предоплаты не поступало. Заявки на поставку газа от «Нафтогаза Украины» нет. Таким образом, поставки прекращаются до поступления от украинской компании новых платежей», — сказал Миллер.