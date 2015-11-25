Москва, 25 ноября, 2015, 15:06 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Россия не собирается воевать с Турцией.

А.В. Суворов. Миниатюра на слоновой кости. Конец XVIII века

По его словам, имеются вопросы к турецкому руководству по поводу его действий, а «отношение к турецкому народу у нас не изменилось».

Лавров отметил, что Москва не уходит от контакта с Анкарой — ранее состоялся его телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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