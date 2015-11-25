Москва, 25 ноября, 2015, 15:03 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу не смог ответить на вопрос, согласовывала ли Анкара атаку на российский бомбардировщик Су-24 с США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова, в ходе телефонного разговора он поинтересовался у Чавушоглу, «согласовывали ли турки свои действия против российских самолетов с американцами, как с начальниками коалиции, он ничего не смог мне ответить».

Ранее президент России Владимир Путин расценил как «удар в спину» действия сбивших российский бомбардировщик Су-24. Самолет выполнял боевые задачи по бомбардировке инфраструктуры террористической ИГИЛ. Президент США Барак Обама заявил, что Турция имеет право защищать свое воздушное пространство, как и любая страна.