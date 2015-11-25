Москва, 25 ноября, 2015, 14:54 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что в районе, где турецкими ВВС был сбит российский бомбардировщик Су-24, находятся не только боевики, но и объекты их инфраструктуры.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров

По его словам, помимо нескольких сотен, а может тысяч с лишним боевиков из числа граждан РФ, которые представляют прямую угрозу безопасности России, там расположена и инфраструктура боевиков, ч том числе «склады с вооружением, с боеприпасами, командные центры, пункты снабжения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

Анкара утверждает, что самолет ВКС РФ вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что самолет находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.