Москва, 25 ноября, 2015, 15:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации» Пешкова Олега Анатольевича, Мурахтина Константина Валерьевича и Позынича Александра Михайловича, сообщили в пресс-службе президента РФ.

gov.ru Золотая звезда Героя России

Посмертно награждён подполковник Олегу Пешков, погибший при крушении Су-24 накануне, 24 ноября. Ему присвоено звание Героя России.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Пешкову Олегу Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», — говорится в указе.

Орденом мужества награждён выживший в СУ-24 капитан Константин Мурахнин. Посмертно орденом Мужества награждён матрос, участник поисково-спасательной операции Александр Позынич.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, капитан Мурахтин Константин Валерьевич и матрос Позынич Александр Михайлович (посмертно) награждены орденами Мужества», — говорится в указе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир сбитого Турцией российского бомбардировщика СУ-24 Олег Пешков будет посмертно награждён Звездой Героя России. Штурман самолёта, который остался жив после крушения самолёта, тоже будет представлен к государственной награде.

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