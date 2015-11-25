Москва, 25 ноября, 2015, 14:41 — ИА Регнум. Энергетическая блокада Крыма произошла с молчаливого согласия властей Украины. Об этом заявил сегодня, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Нижнем Тагиле.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правый сектор

«Удивляет позиция наших партнеров из Киева, — говорит российский лидер. — Без их молчаливого согласия эти события не могли бы состояться, это очевидно и понятно».

Путин напомнил, что официальный Киев постоянно заявляет о необходимости возврата Крыма в состав Украины, но при этом «издевается над людьми, действуя в прямо противоположном направлении».

Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что энергетическая проблема Крыма будет преодолена в короткие сроки и без ущерба качеству.

«Я хочу поблагодарить крымчан за их стойкость, готовность перенести определенные невзгоды, связанные с этой энергоблокадой, — сказал Путин. — Конечно, эти проблемы будут преодолены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Херсонской области Украины были подорваны опоры ЛЭП, по которым доставлялась электроэнергия в Крым, в результате чего весь полуостров оказался обесточен. В настоящее время регион живёт в режиме чрезвычайной ситуации. Собственные мощности позволяют полуострову получать лишь треть от необходимых 1000 МВт, задействованы все возможные резервы.