Екатеринбург, 25 ноября, 2015, 14:21 — ИА Регнум. В Свердловской области в настоящее время реализуются множество импортозамещающих проектов в промышленности и агропромышленном комплексе. В промкомплексе реализуется 69 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 180,5 миллиарда рублей. В сельскохозяйственной отрасли реализуются более 10 инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение, в том числе, 4 крупных, инвестиции в которые превышают 1,8 миллиарда рублей.

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Напомним, что в рамках реализации программы импортозамещения, инициированной губернатором Евгением Куйвашевым, в Свердловской области уже завершены проекты создания прокатного комплекса на Каменск-Уральском металлургическом заводе, состоялся физический ввод в эксплуатацию четвертого блока БН-800 на Белоярской АЭС.

В сфере АПК рассматривается возможность строительства селекционно-генетического центра по разведению кур, для снижения зависимости от поставок импортных семян начато строительство селекционно-семеноводческого центра «Уральский картофель», запущена в эксплуатацию линия по переработке ягод методом глубокой заморозки.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, только за последние три года в основной капитал хозяйственного комплекса Свердловской области инвестировано более 1,2 триллиона рублей, создано свыше 122 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. При этом уже сейчас возможно увеличение производства импортозамещающей продукции более чем в два раза — со 146 миллиардов рублей до 326 миллиардов рублей. Для этого правительство области помогает промышленным предприятиям региона получить федеральную поддержку.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Госсовета в Нижнем Тагиле сообщил, что на уровне федерального центра будут продолжена работа по оказанию мер поддержки индустриальных проектов за счёт средств фонда развития промышленности.

«Мы продолжим помогать промышленникам существующими инструментами и разработаем новые, например, заключение специнвестконтракта», — пояснил Денис Мантуров.

Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета обратил особое внимание на необходимость обеспечения кадровой и финансовой поддержки развития импортозамещающих производств. «Прошу глав регионов уделить особое внимание развитию профессионального образования и кадрового обеспечения», — сказал президент.

«В России сформулирована программа импортозамещения. Но наша задача — не заместить все западное отечественным, а наладить массовый выпуск качественной продукции по обоснованной цене, способной на равных конкурировать на отечественных и зарубежных рынках», — отметил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что успешная реализация проектов импортозамещения зависит от слаженного взаимодействия региональных, федеральных властей и бизнеса. И в этом отношении необходимо скоординировать проекты импортозамещения с учетом потребностей страны и приоритетных задач развития экономики регионов.