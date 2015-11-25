Киев, 25 ноября, 2015, 14:19 — ИА Регнум. Украина запрещает транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрывает свое воздушное пространство для российской авиации.

fast-images.ru Нелётная погода

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства сегодня, 25 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яценюк обвинил Россию в нежелании идти на уступки в вопросе санкций против украинских авиакомпаний, и заявил об ужесточении санкций со стороны Киева.

«Хочу напомнить, что Украина приняла решение о запрете российским авиакомпаниям совершения полетов… Мы ожидали что российская сторона после соответствующего решения и проведения консультаций отменит свои запретительные акты, в том числе отменит и запрет на авиационные перевозки украинскими авиакомпаниями и отменит запрет на транзитный пролет украинским авиакомпаниям по территории России. Мы приняли все меры чтобы провести эти консультации и для того, чтобы заставить Россию принять такое решение. Россия, как всегда, не согласилась на законные условия украинской стороны», — заявил Яценюк.

Именно поэтому, по его словам, правительство Украины принимает решение о запрете всех транзитных пролетов для всех российских авиакомпаний через авиационное пространство Украины.

«Правительство дает поручение «Украэроруху» — сообщить РФ о том, что российские авиакомпании и российские самолеты больше не имеют права использовать украинское воздушное пространство. Запрет для военных самолетов уже был осуществлен. Сейчас запрет касается всей гражданской авиации РФ и всех авиакомпаний РФ» — сказал Яценюк

По его словам, это вопрос национальной безопасности для Украины.

«В том числе решение о таком запрете принимается в результате существенного обострения военной и внешнеполитической ситуации. Россия может использовать украинское авиационное пространство для осуществления провокаций», — сказал премьер.

Напомним, формальным поводом для начала авиасанкционной войны с Россией стали полеты российских авиакомпаний в Крым, который на Украине официально объявлен «оккупированной территорией».