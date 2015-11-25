Москва, 25 ноября, 2015, 12:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложение Минобороны РФ перебросить новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 на базу «Хмеймим» в Сирии. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

genautof.ru Пусковая установка ЗРК С-400

«Министерство обороны предложило перебросить комплексы С-400, — сказал Песков журналистам. — Президент согласился».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, который находился в воздушном пространстве Сирии.

Анкара утверждает, что самолет вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что самолет находился в километре от турецкой границы, и тому есть подтверждение объективного контроля.