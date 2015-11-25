Нью-Йорк, США, 25 ноября, 2015, 12:55 — ИА Регнум. Кинокомпания Marvel Studios выпустила дебютный трейлер боевика «Первый мститель: Противостояние» братьев Энтони и Джо Руссо.

Цитата из к/ф «Первый мститель». реж Энтони Руссо, Джо Руссо. 2016. США

Новый фильм станет третьей частью масштабной экранизации комиксов о приключениях Капитана Америки и сиквелом предыдущей картины братьев Руссо «Первый мститель: Другая война». По сюжету мстители во главе с Капитаном Америкой борются против нового врага (на этот раз административного) — «Акта о регистрации супергероев», нарушающего их гражданские права.

Как сообщил КиноПоиску президент студии Marvel Кевин Файги, в основе фильма — комикс «Гражданская война», но события будут несколько упрощены, так как киновселенная Marvel пока не так богата супергероями, как комикс-вселенная.

Отметим, что оригинальное название боевика — Captain America: Civil War — первоначально переводилось на русский язык как «Раскол мстителей», однако впоследствии сменилось на более приближенное к оригиналу «Первый мститель: «Гражданская война» и в конечном итоге закрепилось как «Первый мститель: Противостояние».

В серии экранизаций Marvel «Противостояние» — будет уже тринадцатой картиной. По словам создателей, она начнет «Третью фазу киновселенной», которая продлится до второй половины 2019 года и будет включать десять фильмов, в числе которых «Доктор Стрэндж», «Стражи Галактики 2», «Человек-паук», «Тор 3: Рагнарёк» и другие.

Премьера «Противостояния» состоится 6 мая 2016 года.

Предыдущая часть трилогии — «Первый мститель: Другая война» вышла на экраны в 2014 году и была хорошо принята зрителями и кинокритиками, собрав в прокате более $714 млн. Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты», а Крис Эванс — бессменный Капитан Америка получил популярную в США зрительскую премию «People's Choice Awards» как «Лучший киноактёр экшен-фильма».

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