Екатеринбург, 25 ноября, 2015, 12:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в день открытия «Ельцин-Центра» общественники презентовали альтернативную фотовыставку, в рамках которой будут проведены конференции и другие мероприятия. На представленной журналистом экспозиции организаторы показали свой взгляд на время правления первого президента России Бориса Ельцина, а также на последствия ушедшей эпохи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

фото Дмитрий Красноухов Фотовыставка «История ельцинизма»

Организатором мероприятия выступило региональное отделение общественного движения «Суть Времени». По словам руководителя Свердловского отделения Артемия Брусницина фотовыставка, которая называется «История ельцинизма» разделена на две части. Одна называется «20 лет без СССР» и была сделана ещё в 2011 году, когда участники организации вышли в один день на улицы своих городов и посёлков и зафиксировали на фото последствия регресса, который начался в 1991 году после развала СССР. Вторая часть представлена в виде фотографий эпохи правления Ельцина, графиков спада промышленного производства регресса социальной и культурной сферы, а также демографической катастрофы, которая получила название «Русский крест».

Также в рамках экспозиции представлены цитаты современников Бориса Ельцина, которые описывают эпоху. Представлено краткое описание событий, которые происходили с 1991 по 1999 годы. Такие как «Беловежское соглашение», расстрел из танков здания Верховного Совета в 1993, гражданская война в Чеченской республике, которая закончилась унизительными Хасавюртовскими соглашениями, итоги приватизации, дефолт 1998 года и другие.

«Мы оказались практически единственной организацией в Екатеринбурге, которая проводит альтернативные мероприятия в этот день. Другие либо ничего не сделали, либо перенесли свои акции на более поздний срок. Для нас же в том, что в Екатеринбурге открывается «Ельцин-Центр», важен моральный аспект. Эпоха правления Ельцина наполнена болью и унижением. У каждого, кто старше 30 лет есть «маленькое кладбище» из родных, близких и друзей, которые умерли или погибли в 90-е годы. И мы считаем, что открытие «Ельцин-Центра» аморально», — сообщил Артемий Брусницын.

Он пояснил, что смысл открытия альтернативной выставки «История ельцинизма» гораздо глубже, чем просто представление альтернативной точки зрения той, что представляют учредители памятного центра первого президента России Бориса Ельцина. «Стране нужен не «Ельцин-Центр», а музей геноцида русского народа и народов России. Альтернативную выставку, которую мы открыли сегодня можно считать частью экспозиции будущего музея», — подытожил Артемий Брусницын.